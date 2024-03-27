Латыпов Барий Латыпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатыпов Барий Латыпович

Латыпов Барий Латыпович

Место рождения

д.Черки-Дюртиле (Каенлык) Буинского района Татарстана

Дата рождения

1918

Дата смерти

04.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Черки-Дюртиле (Каенлык) Буинского района Татарстана
Рождение ребёнка
02.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Черки-Дюртиле (Каенлык) Буинского района Татарстана
Военная служба
Неизвестно
Латыпов Бари Именной список части Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Чикидортель Дата призыва: __.__.1938 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 608 сп Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 7260 Опись ист. информации: 364313с Дело ист. информации: 1
Латыпов Барий Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Черки-Дюртеле Дата призыва: 21.02.1944 Место пр... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Латыпов Бари Латыпович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918Татарская АССР, Буинский р-н, д. Ч.-Дюртели. Юбилейная картотека
Смерть
04.05.1990
д.Черки-Дюртиле (Каенлык) Буинского района Татарстана
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close