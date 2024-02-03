Грахова (Зяблицкая) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1904
Дата смерти19.12.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904
Отец: Зяблицкий Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1928
Сын: Грахов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Грахов Василий Михайлович
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1942
Дочь: Грахова Трубачева (Грахова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Грахов Василий Михайлович
Смерть
19.12.1987