Грахова (Зяблицкая) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрахова (Зяблицкая) Евдокия Михайловна

Грахова (Зяблицкая) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1904

Дата смерти

19.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904

Отец: Зяблицкий Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грахов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
30.12.1928

Сын: Грахов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Грахов Василий Михайлович

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1942

Дочь: Грахова Трубачева (Грахова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Грахов Василий Михайлович

Смерть
19.12.1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.