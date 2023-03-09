Шестаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков ?

Мать: Шестакова ?

Рождение ребёнка
31.08.1950

Сын: Шестаков Иван

Мать ребёнка: Шестакова Валентина

Рождение ребёнка
08.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестакова Валентина

Рождение ребёнка
07.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестакова Валентина

Россия, Скальково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Валентина

Смерть
?.10.1962
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