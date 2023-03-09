Шестаков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков ?
Мать: Шестакова ?
Рождение ребёнка
31.08.1950
Сын: Шестаков Иван
Мать ребёнка: Шестакова Валентина
Рождение ребёнка
08.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестакова Валентина
Рождение ребёнка
07.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестакова Валентина
Россия, Скальково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Валентина
Смерть
?.10.1962