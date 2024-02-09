Бородина Анфиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Анфиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1901

Дата смерти

20.10.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1901

Отец: не указан

Мать: Бородина -- Агрипина Алексеевна

Вне брака МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
20.10.1902
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]

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