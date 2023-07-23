Агапкин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапкин Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1959

Отец: не указан

Мать: Агапкина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
16.10.1986

Сын: Агапкин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Агапкина Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
18.07.1990

Сын: Агапкин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Агапкина Ирина Анатольевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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