Агапкин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1959
Мать: Агапкина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
16.10.1986
Сын: Агапкин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Агапкина Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
18.07.1990
Сын: Агапкин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Агапкина Ирина Анатольевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область