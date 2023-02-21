Локтюшов Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Локтюшова Юлия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Локтюшова Юлия Петровна