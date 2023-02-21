Локтюшов Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтюшов Алексей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Локтюшова Юлия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтюшова Юлия Петровна

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