Легович (Матвеева) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
?.11.1911
Царское Село
Царское Село
Рождение ребёнка
16.02.1913
Сын: Легович Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Легович Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
Около 24.06.1918
Сын: Легович Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Легович Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Около 1929
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно