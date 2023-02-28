Легович (Матвеева) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легович (Матвеева) Надежда Александровна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Матвеев Александр Петрович

Мать: Матвеева Александра Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
?.11.1911

Муж: Легович Владимир Евгеньевич

Царское Село
Царское Село
Рождение ребёнка
16.02.1913

Сын: Легович Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Легович Владимир Евгеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 24.06.1918

Сын: Легович Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Легович Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Около 1929

Муж: Григорьев Сергей Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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