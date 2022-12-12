Гвоздова (Травкина) Анна Ивановна
Место рожденияŽusiny
Дата рождения28.02.1895
Дата смерти06.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1895
Žusiny
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Гвоздов Иван Леонович
18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздов Иван Леонович
18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздов Иван Леонович
18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.08.1980
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis