Гвоздова (Травкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздова (Травкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Žusiny

Дата рождения

28.02.1895

Дата смерти

06.08.1980

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1895

Отец: Травкин Иван Дементьевич

Мать: Травкина Евдокия Денисовна

Žusiny
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гвоздов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гвоздов Иван Леонович

18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздов Иван Леонович

18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздов Иван Леонович

18129 Jaciūnai, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.08.1980
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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