Митрофанова (Кудрявцева) Фёкла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Кудрявцева) Фёкла Павловна

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Место рождения

Свара, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцев Павел

Мать: не указана

Свара, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1917 или 1922

Муж: Митрофанов Николай Леонович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ермакова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Леонович

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1928

Сын: Митрофанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Леонович

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около 1939
Свара, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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