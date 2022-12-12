Митрофанова (Кудрявцева) Фёкла Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрявцев Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
1917 или 1922
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ермакова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Леонович
Рождение ребёнка
22.07.1928
Сын: Митрофанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Леонович
Смерть
Около 1939