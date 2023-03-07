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Белов Валерий Сергеевич

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Место рождения

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

29.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963

Отец: Белов Сергей Николаевич

Мать: Белова Лидия Федоровна

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
06.10.1984

Жена: Белова Светлана Хуснутдиновна

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.07.1985

Дочь: Бесхижко Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Белова Светлана Хуснутдиновна

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.09.1989

Сын: Белов Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Белова Светлана Хуснутдиновна

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
МЧС
Место жительства
Неизвестно
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
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