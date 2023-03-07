Белов Валерий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1963
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963
Отец: Белов Сергей Николаевич
Мать: Белова Лидия Федоровна
Бракосочетание
06.10.1984
Рождение ребёнка
14.07.1985
Дочь: Бесхижко Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Белова Светлана Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
26.09.1989
Мать ребёнка: Белова Светлана Хуснутдиновна
Работа или профессия
Неизвестно
МЧС
Место жительства
Неизвестно