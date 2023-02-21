Горин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Горин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Горина неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Горина неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Горина неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Горина неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Горина неизвестно

Смерть
Неизвестно
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