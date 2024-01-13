Шиверских Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Шиверских Федор Никифорович
Отец ребёнка: Шиверских Никифор Филиппович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Упоминание
1845 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно