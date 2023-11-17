Булычев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1946

Отец: Булычев Илья Алексеевич

Мать: Булычева Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1976

Дочь: Радостева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Булычева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Булычева Валентина

Смерть
Неизвестно
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