Беломытцев Дмитрий Парфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1892
Дата смерти03.03.1961
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1892
Отец: Беломытцев Парфирий Селиверстович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1918
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Беломытцева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
10.09.1923
Дочь: Черных Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Беломытцева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
09.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беломытцева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
01.01.1931
Сын: Беломытцев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Беломытцева Анна Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1961