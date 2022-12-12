Беломытцев Дмитрий Парфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беломытцев Дмитрий Парфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1892

Дата смерти

03.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1892

Отец: Беломытцев Парфирий Селиверстович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1918

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Беломытцева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
10.09.1923

Дочь: Черных Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Беломытцева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
09.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беломытцева Анна Артемьевна

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Беломытцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Беломытцева Анна Артемьевна

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беломытцева Александра Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беломытцева Анна Артемьевна

Смерть
03.03.1961
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