Грунова Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грунова Нина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Грунов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова (Грунова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Грунов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грунов Иван Васильевич

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