Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малмыгина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Малмыгин Иван Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земляных Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Малмыгин Иван Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малмыгин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Малмыгин Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно