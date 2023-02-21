Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛидия

Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малмыгина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Малмыгин Иван Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земляных Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Малмыгин Иван Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малмыгин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Малмыгин Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малмыгин Иван Константинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close