Демидова (Шевченко) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Шевченко) Наталья Владимировна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

05.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982

Отец: Шевченко Владимир Сергеевич

Мать: Шевченко Любовь Владимировна

Томск, город Томск, Томская область
В Томске никогда не жила. Т.к там училась моя мама, я там и родилась.
Рождение ребёнка
03.05.2009

Дочь: Жукова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Жуков Антон Львович

Рождение ребёнка
15.10.2015

Дочь: Демидова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Демидов Александр Владимирович

Бракосочетание
2015

Муж: Демидов Александр Владимирович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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