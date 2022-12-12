Демидова (Шевченко) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения05.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982
В Томске никогда не жила. Т.к там училась моя мама, я там и родилась.
Рождение ребёнка
03.05.2009
Дочь: Жукова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Жуков Антон Львович
Рождение ребёнка
15.10.2015
Дочь: Демидова Виктория Александровна
Отец ребёнка: Демидов Александр Владимирович
Бракосочетание
2015
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область