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Казаков Николай Алексеевич

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Место рождения

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.10.1921

Дата смерти

20.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1921

Отец: Казаков Алексей Семенович

Мать: Казакова Елена Алексеевна

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
01.05.1941
Попал в плен под Брестом в первый день войны. Отправили на завод. Ели ремни в плену.
Рождение ребёнка
01.10.1950

Сын: Казаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Александра

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таринова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.01.1979
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
абсцесс легкого ( последствие войны и плена)
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