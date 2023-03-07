Казаков Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1921
Дата смерти20.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1921
Военная служба
01.05.1941
Попал в плен под Брестом в первый день войны. Отправили на завод. Ели ремни в плену.
Рождение ребёнка
01.10.1950
Сын: Казаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таринова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1979
абсцесс легкого ( последствие войны и плена)