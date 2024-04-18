Иевлева (Иевлева) Александра Варфоломеевна
Место рождениядеревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иевлев Варфоломей Анфимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1955
Сын: Иевлев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно