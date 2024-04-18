Иевлева (Иевлева) Александра Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Иевлева) Александра Варфоломеевна

Место рождения

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иевлев Варфоломей Анфимович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1955

Сын: Иевлев Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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