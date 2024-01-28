Костина Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Матрона Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
14.02.1901

Сын: Костин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Костин Тимофей Александрович

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крёстные: Кононир Брест-Литовской крепостной артилерии из крестьян села Речицы Василий Васильевич Сосмарин и крестьянская вдова Еватерина Львовна Корпоскова. Священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
29.01.1903

Дочь: Костина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Костин Тимофей Александрович

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные: с.Речицы крестьянин Василий Васильевич Самарин и крестьянская жена Мария Прокопьевна Костина, священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
25.06.1908

Дочь: Костина Анна Тимофевна

Отец ребёнка: Костин Тимофей Александрович

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Свидетели того же села крестьянин Василий Александрович Костин и Ксения Ильинична Чибритова. Священник Иоанн Смирнов
Смерть
Неизвестно

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