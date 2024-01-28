Костина Матрона Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1901
Отец ребёнка: Костин Тимофей Александрович
Крёстные: Кононир Брест-Литовской крепостной артилерии из крестьян села Речицы Василий Васильевич Сосмарин и крестьянская вдова Еватерина Львовна Корпоскова. Священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
29.01.1903
Дочь: Костина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Костин Тимофей Александрович
Крестные: с.Речицы крестьянин Василий Васильевич Самарин и крестьянская жена Мария Прокопьевна Костина, священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
25.06.1908
Дочь: Костина Анна Тимофевна
Отец ребёнка: Костин Тимофей Александрович
Свидетели того же села крестьянин Василий Александрович Костин и Ксения Ильинична Чибритова. Священник Иоанн Смирнов
Смерть
Неизвестно