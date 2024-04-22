Ураков Михаил Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1751
Отец: Ураков Тимофей Корнилов
Упоминается в возрасте 65 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177об, №45)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Дочь: Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Уракова Ульяна Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Мать ребёнка: Уракова Ульяна Семёнова
Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177об, №45) Упоминается в возрасте 56 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 2... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Уракова Ульяна Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Дочь: Афимья Михайловна
Мать ребёнка: Уракова Ульяна Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Ульяна Семёнова
Смерть
1819
РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №42)