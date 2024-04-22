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Ураков Михаил Тимофеев

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Ураков Тимофей Корнилов

Мать: Уракова Марфа Прокопьевна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 65 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177об, №45)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Дочь: Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Уракова Ульяна Семёнова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Ураков Силантий Михайлов

Мать ребёнка: Уракова Ульяна Семёнова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177об, №45) Упоминается в возрасте 56 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 2... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Уракова Ульяна Семёнова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Дочь: Афимья Михайловна

Мать ребёнка: Уракова Ульяна Семёнова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Ульяна Семёнова

Смерть
1819
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №42)
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