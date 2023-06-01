Герасимова Александра Петровна
женский, родилась 06.06.1926, Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
умерла 06.01.2022, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГерасимов Петр Андреевич1894 г.р.
МатьГерасимова (Варламова) Анна Стефановна04.08.1894 г.р.
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Место
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Рождение
06.06.1926
Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.01.2022
Москва, город федерального значения Москва