Герасимова Александра Петровна 06.06.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Герасимова Александра Петровна

Автор
НК
Конькова Н.

женский, родилась 06.06.1926, Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

умерла 06.01.2022, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Герасимов Петр Андреевич1894 г.р.
Мать
Герасимова (Варламова) Анна Стефановна04.08.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926

Отец: Герасимов Петр Андреевич

Мать: Герасимова (Варламова) Анна Стефановна

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
06.01.2022
Москва, город федерального значения Москва

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