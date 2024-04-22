Михаил Терентьев
Место рождения
Дата рождения14.08.1806
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1806
Отец: Терентий Кузьмин
Мать: Дарья Трофимова
МК-1806 14.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Куликина у крестьянина Терентья Козмина жена Дарья Трофимова родила сына Михея, которой крещен 15го числа священником Васильем Стефа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807
МК-1807 06.09.1807 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Тереньтья Космина сын Михей году оспою Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с дьячьком Алексеем Васильевым ... Показать все