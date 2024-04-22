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Михаил Терентьев

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.08.1806

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1806

Отец: Терентий Кузьмин

Мать: Дарья Трофимова

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 14.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Куликина у крестьянина Терентья Козмина жена Дарья Трофимова родила сына Михея, которой крещен 15го числа священником Васильем Стефа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1807
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 06.09.1807 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Тереньтья Космина сын Михей году оспою Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с дьячьком Алексеем Васильевым ... Показать все
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