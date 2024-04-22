Яков Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Гаврила Иванович
Мать: Прасковья Ильинична
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-MQ54?i=383&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-MQ54?i=383&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530 РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-GYPC?i=47&wc=M... Показать все
Военная служба
1783
Отдан в Рекруты https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-MQ54?i=383&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно