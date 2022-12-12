Пантелеев Валентин Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1968
Сын: Пантелеев Никита Валентинович
Мать ребёнка: Пантелеева - Федьо Мария
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно