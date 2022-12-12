Пантелеев Валентин Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Валентин Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1968

Сын: Пантелеев Никита Валентинович

Мать ребёнка: Пантелеева - Федьо Мария

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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