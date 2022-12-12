Мусин Гусман Яхъевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Гусман Яхъевич

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Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.02.1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1942
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