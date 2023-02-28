Гаврилова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Прасковья Петровна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гаврилов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мешков Максим Андреевич

Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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