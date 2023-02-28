Гаврилова Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно