Вязьмитина (Боршковская) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1987
Бракосочетание
11.08.2007
Черемушкинский ЗАГС г.Москвы
Рождение ребёнка
15.02.2009
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Вязьмитин Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
02.04.2015
Дочь: Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Вязьмитин Владимир Валерьевич
Место жительства
Неизвестно