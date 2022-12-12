Вязьмитина (Боршковская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязьмитина (Боршковская) Ольга Александровна

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Место рождения

Семеновское, Ступино, Московская область

Дата рождения

13.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1987

Отец: Боршковский Александр Юрьевич

Мать: Боршковская Галина Юрьевна

Семеновское, Ступино, Московская область
Бракосочетание
11.08.2007

Муж: Вязьмитин Владимир Валерьевич

Черемушкинский ЗАГС г.Москвы
Рождение ребёнка
15.02.2009

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Вязьмитин Владимир Валерьевич

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.2015

Дочь: Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Вязьмитин Владимир Валерьевич

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
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