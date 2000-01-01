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Осинкин Михайло Евсеевич

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1710 и 1711

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ненила Михайловна

Мать ребёнка: Осинкина Анастасия Никифоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1756

Сын: Осинкин Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Осинкина Анастасия Никифоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Сын: Осинкин Мирон Михайлович

Мать ребёнка: Осинкина Анастасия Никифоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Осинкина Анастасия Никифоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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