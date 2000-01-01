Осинкин Михайло Евсеевич
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1710 и 1711
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ненила Михайловна
Мать ребёнка: Осинкина Анастасия Никифоровна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1756
Сын: Осинкин Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Осинкина Анастасия Никифоровна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Мать ребёнка: Осинкина Анастасия Никифоровна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Осинкина Анастасия Никифоровна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно