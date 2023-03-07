Шишкина (Елисеева) Ольга Николавевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Елисеева) Ольга Николавевна

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Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

04.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1988

Отец: Елисеев Николай Петрович

Мать: Елисеева Нина Ивановна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Бракосочетание
26.09.2009

Муж: Шишкин Дмитрий Валентинович

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.08.2016

Сын: Шишкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Валентинович

Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.11.2019

Дочь: Шишкина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Валентинович

Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
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