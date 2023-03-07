Шишкина (Елисеева) Ольга Николавевна
Место рождения
Дата рождения04.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1988
Отец: Елисеев Николай Петрович
Мать: Елисеева Нина Ивановна
Бракосочетание
26.09.2009
Рождение ребёнка
30.08.2016
Сын: Шишкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Валентинович
Рождение ребёнка
04.11.2019
Дочь: Шишкина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Валентинович