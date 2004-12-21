Парфенов Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенов Валентин Сергеевич

Парфенов Валентин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1942

Дата смерти

21.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1942

Отец: Парфенов Сергей Максимович

Мать: Парфенова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
08.09.1968

Сын: Парфенов Олег Валентинович

Мать ребёнка: Парфенова Лидия

Рождение ребёнка
17.04.1978

Дочь: Цюра Дарья Валентиновна

Мать ребёнка: Парфенова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Лидия

Смерть
21.12.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close