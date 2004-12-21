Парфенов Валентин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1942
Дата смерти21.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1942
Рождение ребёнка
08.09.1968
Сын: Парфенов Олег Валентинович
Мать ребёнка: Парфенова Лидия
Рождение ребёнка
17.04.1978
Дочь: Цюра Дарья Валентиновна
Мать ребёнка: Парфенова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парфенова Лидия
Смерть
21.12.2004