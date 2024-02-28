Пантелеева (Суворова) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Суворова) Варвара Павловна

Место рождения

Куниково, Мисковская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Суворов Павел Максимович

Мать: не указана

Куниково, Мисковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
25.10.1870

Дочь: Пантелеева Феоктиста Кирилловна

Отец ребёнка: Пантелеев Кирилл Кириллович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Пантелеев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Пантелеев Кирилл Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Евгения Кирилловна

Отец ребёнка: Пантелеев Кирилл Кириллович

Смерть
Неизвестно
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