Пантелеева (Суворова) Варвара Павловна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Суворов Павел Максимович
Рождение ребёнка
25.10.1870
Дочь: Пантелеева Феоктиста Кирилловна
Отец ребёнка: Пантелеев Кирилл Кириллович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Пантелеев Иван Кириллович
Отец ребёнка: Пантелеев Кирилл Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Евгения Кирилловна
Отец ребёнка: Пантелеев Кирилл Кириллович
Смерть
Неизвестно