Ступин Дмитрий Игоревич
Место рожденияГ. Краснодар
Дата рождения26.08.1969
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1969
Отец: Ступин Игорь
Мать: Ступина Диана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности