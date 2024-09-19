Ступин Дмитрий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступин Дмитрий Игоревич

Место рождения

Г. Краснодар

Дата рождения

26.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1969

Отец: Ступин Игорь

Мать: Ступина Диана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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