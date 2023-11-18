(Гусева) Параскева Васильевна (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусева) Параскева Васильевна (Васильева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1905

Отец: Гуськов Василий Косьмин (Кузьмич)

Мать: Гуськова Ксения Акимовна (Акимова)

ГАРО Ф. 627 оп. 271 д. 125 (Метрическая книга Сапожковского уезда за 1901-1910 годы, Николаеввская церковь с. Никольское). С л. 109 – метрики за 1905 год, без обложки и первых листов. (Л. 115 об. 116)... Показать все
Смерть
Неизвестно
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