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Байжева Кристина Андреевна
Байжева Кристина Андреевна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
11.04.2004
Пол
Женский
Отец
Байжев Андрей Владимирович
1970 г.р.
Мать
Байжева (Уварова) Анастасия Игоревна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.2004
Отец:
Байжев Андрей Владимирович
Мать:
Байжева Анастасия Игоревна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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