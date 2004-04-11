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Байжева Кристина Андреевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.2004

Отец: Байжев Андрей Владимирович

Мать: Байжева Анастасия Игоревна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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