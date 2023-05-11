Быкова - Аввакумова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1980
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2003
Дочь: Быкова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
12.06.2012
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно