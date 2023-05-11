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Быкова - Аввакумова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аввакумова - Степанова Людмила Валерьевна

Рождение ребёнка
29.06.2003

Дочь: Быкова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.06.2012

Сын: Быков Данила Дмитриевич

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Дмитрий Геннадьевич

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