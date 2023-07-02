Михайлова Ира Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Ира Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Аркадий

Мать: Михайлова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Алена Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Алексей

Отец ребёнка: Степанов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Василий

Смерть
Неизвестно
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