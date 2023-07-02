Михайлова Ира Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Аркадий
Мать: Михайлова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Алена Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Алексей
Отец ребёнка: Степанов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Василий
Смерть
Неизвестно