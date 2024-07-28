Столяров Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Столяров Николай Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно