Столяров Матвей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоляров Матвей Петрович

Столяров Матвей Петрович

Место рождения

Яново, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Яново, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Изамбаево, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Столяров Николай Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Изамбаево, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Изамбаево, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Изамбаево, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.