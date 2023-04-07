Луцкий Владлен Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1926
Дата смерти07.04.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1960
Сын: Луцкий Дмитрий Владленович
Мать ребёнка: Луцкая Галина Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1967
Мать ребёнка: Луцкая Галина Ивановна
Смерть
07.04.2023
Москва, город федерального значения Москва