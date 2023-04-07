Луцкий Владлен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкий Владлен Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1926

Дата смерти

07.04.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1960

Сын: Луцкий Дмитрий Владленович

Мать ребёнка: Луцкая Галина Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1967

Сын: Луцкий Иван Владленович

Мать ребёнка: Луцкая Галина Ивановна

Смерть
07.04.2023
Москва, город федерального значения Москва
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