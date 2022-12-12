Хорев Петр
Место рождения
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Солодкова Полина (Пелагея) Петровна
Мать ребёнка: не указана
Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно