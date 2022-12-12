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Хорев Петр

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Тверская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Солодкова Полина (Пелагея) Петровна

Мать ребёнка: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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