Лукошкина (Семибратова) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Семибратова) Акилина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1832

Сын: Лукошкин Терентий Игнатович

Отец ребёнка: Лукошкин Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукошкин Михаил Игнатович

Отец ребёнка: Лукошкин Игнат Яковлевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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