Лукошкина (Семибратова) Акилина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1832
Сын: Лукошкин Терентий Игнатович
Отец ребёнка: Лукошкин Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лукошкин Михаил Игнатович
Отец ребёнка: Лукошкин Игнат Яковлевич
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно