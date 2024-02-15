Тучков Николай Филлимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1907
Сын: Тучков Терентий Николаевич
Мать ребёнка: Тучкова (Кучумова) Ксения Никитична
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Тучкова (Кучумова) Ксения Никитична
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Тучкова (Кучумова) Ксения Никитична
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Тучкова (Кучумова) Ксения Никитична
Смерть
1950