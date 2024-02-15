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Тучков Николай Филлимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1907

Сын: Тучков Терентий Николаевич

Мать ребёнка: Тучкова (Кучумова) Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1921

Сын: Тучков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Тучкова (Кучумова) Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тучков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Тучкова (Кучумова) Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тучков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Тучкова (Кучумова) Ксения Никитична

Смерть
1950

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