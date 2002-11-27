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Никитченко Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1935

Дата смерти

27.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935

Отец: Никитченко Григорий Федотович

Мать: Никитченко Матрёна Филипповна

Рождение ребёнка
11.10.1961 ст.

Сын: Никитченко Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Никитченко Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1964

Сын: Никитченко Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Никитченко Лидия Михайловна

Захоронение (военное)
27.11.2002
Смерть
27.11.2002
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