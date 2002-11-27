Никитченко Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1935
Дата смерти27.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935
Рождение ребёнка
11.10.1961 ст.
Сын: Никитченко Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: Никитченко Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1964
Сын: Никитченко Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Никитченко Лидия Михайловна
Захоронение (военное)
27.11.2002
Смерть
27.11.2002