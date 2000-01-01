Подосетников Елисей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосетников Елисей Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подосетников Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Подосетникова Вера Елисеевна

Мать ребёнка: Подосетникова Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Подосетников Сергей Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Подосетников Константин Елисеевич

Мать ребёнка: Подосетникова Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Подосетников Петр Елисеевич

Мать ребёнка: Подосетникова Ольга Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосетникова Ольга Захаровна

Смерть
Неизвестно
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