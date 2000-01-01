Подосетников Елисей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подосетников Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Подосетникова Вера Елисеевна
Мать ребёнка: Подосетникова Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Подосетников Сергей Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Подосетников Константин Елисеевич
Мать ребёнка: Подосетникова Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Подосетников Петр Елисеевич
Мать ребёнка: Подосетникова Ольга Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно