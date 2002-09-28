Цаплинов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1940
Дата смерти01.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1940
Рождение ребёнка
19.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Татьяна Алексеевна
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Татьяна Алексеевна
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1992
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область