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Цаплинов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1940

Дата смерти

01.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1940

Отец: Цаплинов Иван Васильевич

Мать: Цаплинова Хрестина Александровна

Рождение ребёнка
19.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Татьяна Алексеевна

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Татьяна Алексеевна

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Татьяна Алексеевна

Смерть
01.06.1992
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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