Абдул-Гани Баари
Место рожденияд.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулкаримов Абдулганий
д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарифя
Смерть
Неизвестно