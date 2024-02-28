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Синченко Яков Павлович

Место рождения

Ершово, Киренский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сынченко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1883

Сын: Сынченко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сынченко Данил Яковлевич

Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна

Ершово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сынченко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна

Ершово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1893

Сын: Сынченко Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синченко Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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