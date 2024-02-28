Синченко Яков Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1883
Сын: Сынченко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сынченко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1893
Сын: Сынченко Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Синченко Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно