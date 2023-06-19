Матусов Алексей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатусов Алексей Федотович

Матусов Алексей Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Матусов Федот Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Матусов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Матусова Васса Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Матусова Васса Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матусова Васса Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close