Матусов Алексей Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Матусов Федот Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Матусов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Матусова Васса Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Матусова Васса Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матусова Васса Антоновна
Смерть
Неизвестно