Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1878 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Константин

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