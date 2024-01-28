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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Пол
Женский
Отец
Филипп
Мать
Не указана
Дети
Андрей
1878 г.р.
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын:
Андрей
Отец ребёнка:
Константин
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