Анна Ивановна (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна (2 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Фёдор Иванович (№ 1)

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Наум Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Фёдор Иванович (№ 2)

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Еремей Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеевич (№1)

Смерть
Неизвестно
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