Анна Ивановна (2 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Фёдор Иванович (№ 1)
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Рождение ребёнка
1811
Сын: Наум Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Фёдор Иванович (№ 2)
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Рождение ребёнка
1825
Сын: Еремей Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич (№1)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеевич (№1)
Смерть
Неизвестно